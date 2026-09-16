به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یوسف نیروئی شهردار ماسوله گفت: با توجه به بازدید تعداد زیادی از گردشگران از شهر تاریخی ماسوله در فصول مختلف سال، عملیات عمرانی در این شهر شامل بهسازی، ایمن سازی و سنگفرش معابر عمومی، ساخت پیاده راه فرهنگی پارک مفاخر، نصب روشنائی، مجسمه و نماد‌های فرهنگی و همچنین روکش آسفالت ۶ هزار مترمربع از جاده کاروانسرا اجرا شد.

وی افزود: این عملیات در قالب ۳ طرح عمرانی با ۸ میلیارد تومان هزینه اجرا شد.