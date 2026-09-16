به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» مصوب ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۱ این قانون به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالا‌های کشاورزی «شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر می‌یابد و هفت بند به وظایف آن اضافه می‌شود.

متن این قانون را می‌توانید اینجا بخوانید.