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هفته ششم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
رایو وایکانو ۲ - ۱ اسپانیول
دپورتیوو آلاوس ۰ - ۱ والنسیا
الچه ۲ - ۳ رئال مادرید (گلهای رئال: ماتیاس دیتورو - گل به خودی مدافع الچه - در دقیقه ۲۵، کیلیان امباپه ۳۳ و کارلوس اسپی ۱ + ۹۰)
برنامه - چهارشنبه ۲۵ شهریور:
دپورتیوولاکرونیا - سویا
آتلتیکو مادرید - اوساسونا
لوانته - آتلتیک بیلبائو
بارسلونا - راسینگ سانتاندر
پنجشنبه ۲۶ شهریور:
رئال بتیس - ختافه
مالاگا - ویارئال
در جدول لیگا، تیمهای بارسلونا و رئال مادرید با ۱۵ و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای دپورتیوو آلاوس، آتلتیکومادرید و سویا با ۱۰ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم جای گرفتند.