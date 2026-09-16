به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

رایو وایکانو ۲ - ۱ اسپانیول

دپورتیوو آلاوس ۰ - ۱ والنسیا

الچه ۲ - ۳ رئال مادرید (گل‌های رئال: ماتیاس دیتورو - گل به خودی مدافع الچه - در دقیقه ۲۵، کیلیان امباپه ۳۳ و کارلوس اسپی ۱ + ۹۰)

برنامه - چهارشنبه ۲۵ شهریور:

دپورتیوولاکرونیا - سویا

آتلتیکو مادرید - اوساسونا

لوانته - آتلتیک بیلبائو

بارسلونا - راسینگ سانتاندر

پنجشنبه ۲۶ شهریور:

رئال بتیس - ختافه

مالاگا - ویارئال



در جدول لیگا، تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید با ۱۵ و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های دپورتیوو آلاوس، آتلتیکومادرید و سویا با ۱۰ امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم جای گرفتند.