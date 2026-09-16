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مدیر بحران و پداغند غیر عامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده النینو و سیلابهای احتمالی در پستهای برق استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی رضا قنبری شامگاه در گفتوگو با خبر شبکه خوزستان افزود: بنا بر ابلاغیه وزارت خانههای نیرو و کشور، سازمان هواشناسی و دستورالعمل شرکت مادر تخصصی توانیر و براساس نشستهای مختلف مدیریت بحران که با مدیریت استاندار خوزستان انجام شده است، شرکت برق منطقهای خوزستان جلسات مختلف تخصصی برای مقابله با پدیده النینو و سیلابهای احتمالی برگزار کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات مختلفی از جمله بررسی نواقص احتمالی و تعمیرات اساسی پستهای برق و شبکههای فوق توزیع و، شستشوی مقره هادر راستای مقابله با پدیده النینو انجام شده است، ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط گرمای شدید و اوج مصرف شبکههای فوق توزیع فشار زیادی وارد شده است تمامی پستهای برق مورد بررسی قرار گرفته تا مشکلی در امر خدمت رسانی ایجاد نشود.