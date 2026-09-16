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شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (ماپیم) با حمایت از موضع نخستوزیر این کشور درباره جلوگیری از استفاده از خاک مالزی برای انتقال محمولههای پشتیبان توان نظامی اسرائیل، خواستار تقویت سازوکارهای نظارتی و قانونی در بنادر و مسیرهای ترانزیتی این کشور شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «محمد عزمی عبدالحمید» رئیس ماپیم، در بیانیهای با اشاره به تأکید نخستوزیر مالزی بر بازرسی و تحقیق درباره محمولههای مشکوک بر اساس قوانین این کشور، این موضع را گامی برای تبدیل مواضع مالزی درباره مسئله فلسطین از اظهارات سیاسی به اقدامات عملی و اجرای قانونی دانست.
این سازمان اسلامی تأکید کرد مالزی نباید بخشی از زنجیره تأمین نظامی اسرائیل شود و بنادر، تأسیسات لجستیکی و مسیرهای ترانزیتی این کشور نباید برای انتقال محمولههایی مورد استفاده قرار گیرد که میتواند به عملیات نظامی اسرائیل کمک کند.
این شورا همچنین از دولت مالزی خواست نظارت بر محمولههای مرتبط با نهادهایی را که ممکن است در عملیات نظامی اسرائیل نقش داشته باشند، افزایش دهد و هماهنگی میان گمرک، مسئولان بنادر، نهادهای امنیتی، تجاری و دریایی را تقویت کند.
رئیس مپیم در پایان بیانیه تصریح کرد موضع مالزی درباره فلسطین باید در حوزههایی مانند تجارت، بنادر، لجستیک و مسیرهای ترانزیتی نیز به صورت مستمر و بر اساس قانون اجرا شود و خاک این کشور نباید برای انتقال محمولههایی که به توان نظامی اسرائیل کمک میکند، مورد استفاده قرار گیرد.