به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به خانواده مولوی شهید ، یوسف گرگیج و مردم غیرتمند و نجیب استان سیستان و بلوچستان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

ترور ناجوانمردانه عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر، مولوی یوسف گرگیج، توسط تروریست‌های مزدور، نشان روشنی بر استیصال آمریکا و رژیم صهیونی و دلیل آشکاری بر شکست آنان از مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان است.

شهادت این روحانی خستگی ناپذیر و وحدت آفرین را به مردم نجیب آن خطه پرافتخار تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای آن شهید سعید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر الهی خواستارم.

این شهادت مظلومانه راه او را پر رهروتر کرد و با او میثاق می‌بندیم پرچمش را بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام او را خواهیم ستاند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه