به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این برنامه، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری تبریز معرفی و موضوع احیای عمارت کلاه‌فرنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین درباره ظرفیت‌های گردشگری شهر و ضرورت معرفی این ظرفیت‌ها به مسافران و گردشگران گفت‌و‌گو شد. اجرای مسابقه رادیویی با مشارکت مخاطبان نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود. رویداد «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان‌های کشور، از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در آذربایجان‌ شرقی برگزار می‌شود.