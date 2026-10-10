به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

خیابان فردوسی، ابتدای بلوار شهید صدیقی و بخشی از بلوار قدس: ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

ابتدای جاده سیلو و ابتدای بلوار شریف‌واقفی: ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

خیابان پست: ساعت ۱۲ الی ۱۳