پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز هجدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
خیابان فردوسی، ابتدای بلوار شهید صدیقی و بخشی از بلوار قدس: ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
ابتدای جاده سیلو و ابتدای بلوار شریفواقفی: ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
خیابان پست: ساعت ۱۲ الی ۱۳