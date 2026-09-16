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طرح توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب جهرم با اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد تومان در سفر وزیر نیرو به فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، موفق شدیم ۲۲ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب را با استفاده از هزار میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ به سرانجام برسانیم.
رضایی کوچی افزود: اکنون برای تداوم این روند، عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر از شبکه جمعآوری فاضلاب در نقاط اولویتدار شهر جهرم با تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۲۵۰ میلیارد تومان) اعتبار از محل ماده ۵۶ با حضور علی آبادی آغاز شد.
وی تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی ما، ارتقای ضریب پایداری آب در جهرم بود که در این راستا، فرآیند اتصال پنج مخزن ذخیره رینگ جهرم به شبکه سراسری با هماهنگی شرکت آب منطقهای فارس با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد تا ظرفیت ذخیرهسازی و تابآوری شبکه توزیع ارتقا یابد.
نماینده مردم جهرم و خفر در بخش دیگری از اظهارات خود به طرح اولویتدار شهرستان خفر اشاره کرد و افزود: با دستور وزیر نیرو تکمیل طرح آبرسانی مجموعه روستایی علیآباد به عنوان یکی از طرحهای کلیدی در دستور کار قرار دارد. این طرح نه تنها آب پایدار بالاشهر و مجموعه روستایی علیآباد را تأمین میکند، بلکه نیاز آبی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر بابانار را نیز برطرف خواهد کرد.
وی همچنین از پیگیری تکمیل طرح آبرسانی «مجموعه روستایی کوهک» خبر داد و گفت: برای پیشگیری از بروز تنش آبی در روستاهای یوسفآباد، دنیان و علویه، تسریع در عملیات اجرایی این طرح یکی از اولویتهای کاری است که با نظارت مستمر دنبال میشود.
رضاییکوچی بیان کرد: طرحهای نیمهتمام آب و فاضلاب در هر دو شهرستان جهرم و خفر با اولویتبندی در حال اجراست و تلاش میکنیم با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای فنی، روند خدماترسانی به مردم این مناطق را بیش از پیش شتاب دهیم.
افتتاح ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی، طرحهای شرکت توزیع برق فارس، آبرسانی به ۸۳ روستای استان، طرحهای شرکت برق منطقهای فارس، پست برق گویم و رینگ آبرسانی شیراز از مهمترین برنامههای سفر دو روزه وزیر نیرو به فارس بود.