مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، گفت: طرح احداث و تجهیز گلخانه تحقیقاتی و پژوهشی با استفاده از اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

احداث و تجهیز گلخانه تحقیقاتی و پژوهشی با بهره‌گیری از اعتبارات مالیات نشان‌دار در زنجان

احداث و تجهیز گلخانه تحقیقاتی و پژوهشی با بهره‌گیری از اعتبارات مالیات نشان‌دار در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی گفت: توسعه زیرساخت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی از جمله نیاز‌های مهم برای افزایش ظرفیت‌های علمی و فراهم کردن زمینه انجام فعالیت‌های تخصصی است.

وی افزود: طرح احداث و تجهیز گلخانه تحقیقاتی و پژوهشی با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات تکمیل شد و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به گستردگی حوزه‌های تحت پوشش طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: این طرح زمینه هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، آبرسانی، راه و سایر طرح‌های مورد نیاز مردم را فراهم کرده است.

محمدی در پایان افزود: افق اجرای طرح در سال جاری نیز روشن است و با حمایت مردم و مشارکت مؤدیان از طریق مالیات‌های پرداختی، ۴۱ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان زنجان تکمیل شده و به بهره‌برداری خواهد رسید؛ پروژه‌هایی که هر یک می‌توانند نمادی از نقش مستقیم مالیات در توسعه و آبادانی استان باشند.