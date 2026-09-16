به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فاز سوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع همزمان با ۱۹ شهرستان کشور، در شهرستان خاش آغاز شد و جمعیتی بیش از ۱۷۷ هزار نفر را تحت پوشش این برنامه قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا میرادی گفت: این برنامه به صورت همزمان در ۱۹ شهرستان کشور وارد مرحله اجرایی شد که در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، شهرستان خاش به عنوان یکی از مناطق اجرای فاز سوم انتخاب شده است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ساماندهی مسیر دریافت خدمات سلامت، تقویت خدمات سطح اول، افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و هدایت صحیح بیماران در سطوح مختلف نظام سلامت انجام می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به جمعیت شهرستان خاش گفت: بر اساس آمار موجود، جمعیت این شهرستان ۱۷۷ هزار و ۶۲۲ نفر است که با آغاز فاز سوم، زمینه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای این جمعیت فراهم شده است.

میرادی ادامه داد: از مجموع جمعیت شهرستان خاش، حدود ۱۸ درصد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و ۵۰ درصد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند و اجرای موفق این برنامه نیازمند هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های بهداشت، درمان، بیمه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است.