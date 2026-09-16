نیروهای روسیه طی شبانهروز گذشته ۷۵ هگزاکوپتر سنگین نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند-
وزارت خارجه روسیه: کنسولگری روسیه در آلمان با هدف مختل کردن انتخابات دومای دولتی تعطیل شد-
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«اکسپرس نیوز»
سخنگوی ارتش پاکستان: واکنش به هر حمله در چارچوب توافق دفاعی مکه با تصمیم رهبران سه کشور خواهد بود-
حمله حوثیها به عربستان غیرقابل قبول است؛ موضع صریح پاکستان در شورای امنیت-
رؤسای ارتش رژیم صهیونیستی، آمریکا و ۷ کشور عربی در بحبوحه جنگ ایران در آلمان دیدار محرمانه کردند-
هزینه ۳۸ میلیارد دلاری آمریکا در جنگ ایران؛ گزارشها از هزینه ماهانه ۳ میلیارد دلاری خبر میدهند-
«جیو نیوز»
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار قطعنامه پایان جنگ ایران را تصویب کرد-
چین: از حق کشورهای منطقه برای تصمیم گیری درباره آینده خود حمایت میکنیم-
ایران با وجود مخالفت آمریکا به عضویت کمیته عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد-
- نخست وزیر پاکستان: تلاش برای حمله پهپادی به مکه غیرقابل بخشش است؛ ملت پاکستان در حفاظت از حرمین شریفین در کنار عربستان میایستد-
کاهش کسری تجاری پاکستان در مبادلات با عربستان سعودی-
«دنیا نیوز»
حملات پهپادی؛ عربستان صادرات نفت به اروپا را متوقف کرد-
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان؛ بنزین ۴.۱۰ روپیه و گازوئیل ۶.۴۱ روپیه گران شد-
سازمان ملل خواستار دسترسی بازرسان به تمامی مناطق نوار غزه شد-
مهلت دو روزه جماعت اسلامی پاکستان به دولت اسلام آباد برای کاهش قیمت بنزین-
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مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه شریعت
وزیر امور خارجه با همتای قرقیزستانی خود درباره مسائل مهم گفتوگو کرد-
هند، خواستار احیای جاده ابریشم تاریخی شد-
ایران برای مرحله بعدی جنگ کاملاً آماده است-
عربستان سعودی حملات هوایی به یمن را آغاز کرد-
مذاکرات برای واردات برق ۵۰۰ کیلوواتی از ترکمنستان در جریان است-
روزنامه انیس
آغوش باز نظام اسلامی-
مرکز حمایت اطفال در ولایت هرات افتتاح شد-
انفجار گاز آمونیاک در بندر عقبه اردن-
آغاز ساخت ۴ بند کوچک آب به ارزش ۲۶۶ هزار دلار در پکتیکا-
روزنامه هشت صبح
خرید و فروش کمکها؛ در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کندز چه میگذرد؟-
جبهه متحد، مدعی کشتن یک نیروی طالبان در قندهار شد-
یک شهروند افغانستانی در ایران اعدام شد سازمان همکاری اسلامی حملات حوثیها را به مکه و مدینه محکوم کرد-
آمریکا از شهروندان خود خواست در مورد سفر به عربستان تجدید نظر کنند-
روزنامه اطلاعات روز
سازمان ملل: پول ارسالی مهاجران به خانوادههای شان ۹۴ درصد افزایش یافته است-
یونیسف: بیش از ۱۷ هزار کودک سیل زده در نپال به حمایت فوری نیاز دارند-
ایران از سرنگونی سه پهبادام کیو ۱ آمریکا خبر داد-
طالبان بیش از ۶۶۰ میلیون افغانی اسکناس مندرس را آتش زد-
سه شهروند افغانستان هنگام چاه کنی در ایران جان باختند-
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عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز
حقوق بازنشستگی دولتی بریتانیا نخستین بار از آستانه معافیت مالیاتی عبور خواهد کرد؛ تحولی که فایننشال تایمز آن را «آزمونی تازه» برای «جان هیلی»، وزیر دارایی، در آستانه ارائه بودجه ماه آینده توصیف کرده است-
آیپیپر
بر اساس گزارش این روزنامه، تشدید «جنگ خاکستری» مسکو موجب شده تا روسیه با پیشنهاد پول و سلاح به نوجوانان در بریتانیا، آنان را برای ساخت مواد منفجره و سموم به خدمت بگیرد-
مترو
بازی ویدئویی جدید حزب رفورم با عنوان «جدال قایقهای کوچک» (Small Boat Scramble)، به دلیل ترویج رفتارهای «غیرانسانی و غیربشری» هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است-
دیلی استار
این نشریه تیتر نخست خود را به «رحیم استرلینگ»، بازیکن فوتبال، اختصاص داد که در پی تصادف رانندگی امسال، اتهام رانندگی خطرناک و استفاده از گاز خندهآور (نیتروس اکسید) را پذیرفته است-
دیلی میرور
نتایج یک تحقیق رسمی نشان میدهد دستکم جان سه نوزاد در بیمارستانی که «لوسی لتبی»، پرستار قاتل، در آن فعالیت میکرد، قابل نجات بوده است-
دیلی اکسپرس
نصب دوربینهای داخل گهواره در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان، از توصیههای کلیدی هیئت بررسی کننده است که اعلام کرد مرگ برخی نوزادان در بیمارستان محل کار لوسی لتبی «قابل پیشگیری بوده است»
تایمز
هیئت تحقیق تحت نظارت «لیدی جاستیس ثیرلوال» پرداخته که تاکید دارد مرگ دستکم سه نوزاد در بیمارستان محل خدمت لوسی لتبی «اجتنابپذیر بوده است»
گاردین
سیستم بهداشت و درمان بریتانیا (NHS) در پی انتشار گزارش «تکاندهنده» از ابعاد و شرایط مرتبط با قتلهای لوسی لتبی، در آستانه اصلاحات و تغییرات ساختاری گسترده قرار گرفته است
دیلی میل
نسخههایی از کتاب جدید «ارل اسپنسر»، برادر کوچکتر پرنسس دیانا، در جریان سرقت از یک کامیون به سرقت رفته است
سان
تصویر «رحیم استرلینگ»، ملیپوش سابق انگلستان، پس از اقرار به گناهکار بودن در اتهام رانندگی خطرناک، در صفحه نخست این روزنامه قرار گرفته است
دیلی تلگراف
در قالب طرحهای جدید دولت اندی برنهم، اختیارات ویژهای به شهرداران برای نظارت و کنترل بر شرکتهای آب اعطا خواهد شد
عناوین رسانههای آمریکا
نیویورکتایمز
اقتصاد جهان در برابر آمریکا محتاطتر میشود-
با افزایش بدهیها و تشدید تحریمها توسط دولت ترامپ، جایگاه آمریکا در ثبات اقتصاد جهانی متزلزلتر به نظر میرسد-
فدرال رزرو برای تصمیم مهم نرخ بهره آماده میشود-
انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه، کمتر از دو ماه مانده به انتخابات میاندورهای، نرخ بهره را افزایش دهد-
اتحادیه اروپا پیشنهاد میدهد کانادا را به عنوان «عضو وابسته» خود بپذیرد، زیرا روابط هر دو طرف با آمریکا رو به وخامت است-
کانادا و اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری ترامپ با روابطی به طور فزایندهای چالشبرانگیز با ایالات متحده مواجه بودهاند-
حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی خطر از دست رفتن «فاجعهبار» میلیونها بشکه نفت را به همراه دارد-
تخمینها در مورد مدت زمان تعمیر یک خط لوله حیاتی متفاوت است، اما تعطیلی طولانی مدت میتواند قیمت نفت را به بالاترین سطح خود در ماههای اخیر برساند-
واشنگتنپست
مرکز کندی در پی تهدید ترامپ مبنی بر توقف تعمیرات در صورت عدم اضافه شدن نامش، تعطیل شد-
در یک روز پر هرج و مرج، رهبران ساختمان اصلی را ساعاتی پس از آنکه یک قاضی مانع تلاش دیگری برای بازگرداندن نام رئیس جمهور به مرکز شد، تعطیل کردند-
تحلیلهای واشنگتن پست نشان میدهد نامزدهای جمهوریخواه تا حد زیادی توصیههای میاندورهای ترامپ را نادیده میگیرند-
بررسی بیش از یک میلیون پیام در رسانههای اجتماعی نشان میدهد که جمهوریخواهان به درخواست رئیسجمهور مبنی بر اینکه طوری رفتار کند که انگار نامش در برگه رأی است و وعده پرداخت ۵۰۰۰ دلار را داده است، توجه نکردهاند-
درون کمپینی برای متقاعد کردن واشنگتن مبنی بر اینکه هوش مصنوعی میتواند به زندگی بشر پایان دهد-
فعالان سالها صرف جذب متحدانی در کنگره کردند. اکنون قانونگذاران در هر دو حزب اصلی در حال بحث در مورد انقراض هستند-
رویترز
فون در لاین، از اعضای اتحادیه اروپا، میخواهد کانادا اولین عضو وابسته این بلوک شود-
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از آنکه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این پیشنهاد را مطرح کرد، ایستاده تشویق کردند و سپس به سمت مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، که در پارلمان اروپا حضور داشت، رفتند و او را در آغوش گرفتند
چگونه جنگ ترامپ علیه خودروهای برقی، احیای کارخانههای خودروسازی آمریکا را از مسیر خود خارج کرد-
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، مجموعهای از سیاستهای خودرویی، زیستمحیطی، تجاری و مهاجرتی، پروژههای کارخانههای خودروسازی و اشتغال را در سراسر قلب آمریکا تضعیف کرده است-
سخنان وارش ممکن است بیش از افزایش نرخ بهره پیشبینیشده فدرال رزرو اهمیت داشته باشد-
انتظار میرود فدرال رزرو برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش دهد، تصمیمی که ناشی از تورم سرسختانه بالا و افزایش جهانی هزینههای استقراض است و بررسی دقیق نحوه توصیف کوین وارش از اولین تغییر سیاست پولی در- دوران تصدی خود را افزایش میدهد
سعودیها یمن را در هم کوبیدند، در حالی که حوثیها در حال تثبیت دستاوردهای خود در صحنه جدید جنگ خاورمیانه هستند-
حوثیها اعلام کردند که هواپیماهای جنگی عربستان سعودی یمن را بمباران کردند، در حالی که جنگجویان تحت حمایت ایران پس از پیشروی برقآسایی که دامنه نفوذ تهران در جنگ خاورمیانه را گسترش داده و عرضه جهانی نفت را بیش از--- پیش مختل کرده است، دستاوردهای خود را تثبیت میکنند
آسوشیتدپرس
با ادامه درگیریها، مجلس نمایندگان برای سومین بار به پایان جنگ ایران رأی داد-
برای سومین بار، مجلس نمایندگان ایالات متحده به پایان جنگ در ایران رأی داد و قطعنامهای را در مورد اختیارات جنگی تصویب کرد که توانایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور، را برای ادامه اقدام نظامی بدون تأیید کنگره متوقف می-
تحلیلها نشان میدهد دولت ترامپ ۱۷۷ میلیارد دلار از کمکهای مالی را در تمام ایالتها قطع یا مسدود کرده است-
بر اساس یک ابزار ردیابی که روز چهارشنبه توسط یک سازمان غیرانتفاعی طرفدار دموکراسی و گروهی از محققان و دانشمندان منتشر شد، دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور برای دوره دوم ریاست جمهوری خود، تا ۱۷۷ میلیارد دلار از کمکهای مالی فدرال را کاهش داده یا مسدود کرده است-
اورزولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، میگوید میخواهد کانادا به اولین عضو وابسته این اتحادیه تبدیل شود-
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه پیشنهاد داد که کانادا به اولین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل شود، پیشنهادی قابل توجه در حالی که تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اتاوا را به اروپا نزدیکتر میکند-
د هیل
متحدان ترامپ به عنوان بخشی از دستور کار پس از انتخابات، کاهش شدید هزینهها را مد نظر دارند-
محافظهکاران سنا که با رئیسجمهور ترامپ متحد هستند، در حال آمادهسازی زمینه برای کاهش قابل توجه هزینههای فدرال در کنگره پس از انتخابات هستند تا دهها میلیارد دلار هزینههای دفاعی جدید، از جمله بودجه جنگ در ایران، را در صورت کسب کرسی توسط دموکراتها در روز انتخابات، جبران کنند
ماسی میگوید قطعنامه استیضاح هگزت را از رهبران جمهوریخواه پنهان کرده است-
نماینده توماس ماسی (جمهوریخواه از کنتاکی) روز سهشنبه گفت که تصمیم خود برای استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع، را از رهبران جمهوریخواه مخفی نگه داشته است، زیرا نمیخواسته «دستش را رو کند»
مجلس نمایندگان قطعنامه اختیارات جنگی ایران را تصویب کرد-
مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه قطعنامهای را که مورد حمایت دموکراتها بود، تصویب کرد که اقدامات نظامی پرزیدنت ترامپ در ایران را محدود میکند-
والاستریتژورنال
رئیس اتحادیه اروپا پیشنهاد داد کانادا به عنوان اولین عضو وابسته انتخاب شود-
اظهارات اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از آن مطرح شد که مارک کارنی، وزیر امور خارجه کانادا، تلاش کرد تا چرخش کشورش به سمت این بلوک را تسریع کند-
آمریکا برای مقابله با حملات ایران، از طریق موشکهای رهگیر خود، در حال خرج کردن است-
ایالات متحده مجبور شد ۷۰ یا بیشتر موشک پاتریوت و تاد را برای جلوگیری از حمله به اردن به کار گیرد-
هزینه جنگ ایران که ۳۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود، ماهانه تا ۳ میلیارد دلار افزایش مییابد-
دفتر بودجه کنگره که یک نهاد غیرحزبی است، همچنین تخمین زده است که پنج سال برای جایگزینی رهگیرهای موشکی مورد نیاز است-
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