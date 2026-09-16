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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا همراه با غبارمحلی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر در مناطق دریای استان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
او افزود: با توجه به افزایش سرعت بادهای غربی بعدازظهر احتمال وقوع گردوغبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی-شمال غربی بویژه در تنگه هرمز نسبتا مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به یک ونیم متر خواهد رسید.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از تردد شناورهای سبک صیادی و تفریحی خودداری شود.
او افزود: وزش بادهای جنوب غربی- شمال غربی در بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه نیز موجب تلاطم دریا خواهد شد و توصیه میشود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری شود.
او افزود: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.