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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر کار کارشناسی گفت: مصوبات جلسات باید با تعیین دقیق مسئول اجرا، زمانبندی مشخص و پیگیری مستمر، به نتیجه عملی برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن رستمزاد افزود: در شرایط کنونی، هدف از برگزاری جلسات و صرف وقت مدیران، حل مسائل و بهبود خدمات و شرایط زندگی مردم است و لازم است همه تصمیمات با رویکرد مسئلهمحور و با توجه به ظرفیتهای استان دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هماهنگ و کارشناسی موضوع نان و آرد، خواستار تعیین تکلیف فوری فرآیند حمل آرد، بررسی و تعیین نرخها بر مبنای دادههای کارشناسی و رعایت کامل ضوابط و فرآیندهای قانونی شد و افزود: در موضوع کیفیت نان نیز تصمیمگیری باید بر اساس نظر تخصصی دستگاههای متولی و با هدف ارتقای کیفیت، سلامت و رضایتمندی مردم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین بر اطلاعرسانی دقیق و هدفمند، پرهیز از انتشار اطلاعات ناقص یا چندگانه و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد تا تصمیمات این حوزه با یک پیام روشن و قابل فهم برای مردم همراه باشد.