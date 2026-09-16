

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن رستم‌زاد افزود: در شرایط کنونی، هدف از برگزاری جلسات و صرف وقت مدیران، حل مسائل و بهبود خدمات و شرایط زندگی مردم است و لازم است همه تصمیمات با رویکرد مسئله‌محور و با توجه به ظرفیت‌های استان دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هماهنگ و کارشناسی موضوع نان و آرد، خواستار تعیین تکلیف فوری فرآیند حمل آرد، بررسی و تعیین نرخ‌ها بر مبنای داده‌های کارشناسی و رعایت کامل ضوابط و فرآیندهای قانونی شد و افزود: در موضوع کیفیت نان نیز تصمیم‌گیری باید بر اساس نظر تخصصی دستگاه‌های متولی و با هدف ارتقای کیفیت، سلامت و رضایتمندی مردم انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین بر اطلاع‌رسانی دقیق و هدفمند، پرهیز از انتشار اطلاعات ناقص یا چندگانه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد تا تصمیمات این حوزه با یک پیام روشن و قابل فهم برای مردم همراه باشد.