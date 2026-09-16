با گذشت حدود دویست روز از حضور مستمر و خودجوش مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، روایت جدیدی از اقتدار و بصیرت ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با گذشت حدود دویست روز از حضور مستمر و خودجوش مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، روایت جدیدی از اقتدار و بصیرت ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن شکل گرفته است. این حضور شبانه که در راستای تحقق وعده امام [امام خمینی]صورت گرفته، علاوه بر شکست محاسبات دشمن، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان تدبیر رهبری، ایستادگی مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح است.

دویست شب حضور مردم در اجتماعات شبانه ، روایتی از پایداری یک ملت نود میلیونی در گستره سرزمینی ایران است. این پدیده که با هدف صیانت از دستاورد‌های ملی و مقابله با تجاوزات دشمن شکل گرفته، بر چهار لایه اصلی استوار است: تدبیر رهبری، ایستادگی مردمی در خیابان‌ها، اقتدار نیرو‌های مسلح در میدان و پای کار بودن مسئولان در عرصه خدمت.

این حضور خودجوش که محاسبات دشمن را به هم ریخته است، پیام روشنی برای تمام بازیگران بین‌المللی دارد: ایرانی‌ها بر سر میهن خود ایستاده‌اند. حضور مستمر در میادین، نه تنها نشانه آگاهی و دشمن‌شناسی مردم است، بلکه به عنوان پشتوانه اصلی نیرو‌های مسلح، بازدارندگی کشور را در برابر هرگونه تجاوز یا آشوب دوچندان می‌کند.

از آثار برجسته این دویست روز ایستادگی، تحکیم وحدت ملی و افزایش روحیه خودباوری در میان شهروندان است.

پیوستن داوطلبانه مردم به جریان‌های دفاعی و حمایت از امنیت ملی، نشان‌دهنده میهن‌دوستی عمیق و ضرورت حفظ دین و میهن است. این همبستگی، ناامیدی را به دشمن دیکته کرده و ثابت می‌کند که ملت ایران هنوز به درستی شناخت نشده است.