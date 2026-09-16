فراخوان چهاردهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد با شعار «نگاه تازه؛ روایت ماندگار» و با دعوت از عکاسان، تصویرگران، معلمان، مربیان و دانش‌آموزان ۱۳ الی ۱۸ ساله برای ارائه آثار منتشر شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر نقش اثرگذار تصویر در آموزش و پرورش و با هدف توسعه منابع تصویری، چهاردهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد را برگزار می‌کند.

در این دوره، عکاسان و تصویرگران می‌توانند در دو گروه «هنرمندان بزرگ‌سال» و «هنرمندان دانش‌آموز» آثار خود را به جشنواره ارائه کنند. عکاسان و تصویرگران حرفه‌ای، معلمان و مربیان در گروه هنرمندان بزرگ‌سال و دانش‌آموزان ۱۳ الی ۱۸ ساله در گروه هنرمندان دانش‌آموز قرار می‌گیرند.



انتظار؛ امیدی برای ساختن فردا

در بخش هنرمندان دانش‌آموز، سه موضوع «آزاد»، «کتاب‌های درسی» و «انتظار؛ امیدی برای ساختن فردا» پیش‌بینی شده است.

در موضوع «کتاب‌های درسی»، دانش‌آموزان می‌توانند آثاری از موضوع‌ها و رخداد‌های مختلف در همه گونه‌های عکاسی و تصویرسازی که با کتاب‌های درسی ارتباط دارند، به جشنواره ارائه کنند.

موضوع «انتظار؛ امیدی برای ساختن فردا» نیز به آثاری اختصاص دارد که جلوه‌هایی از امید، همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر را به تصویر می‌کشند؛ از یاری و حمایت از دیگران تا غلبه بر دشواری‌ها و انجام کار‌های نیک در مدرسه و جامعه.



زیست آموزشی؛ از مدرسه و خانواده تا جامعه

نخستین موضوع بخش هنرمندان بزرگ‌سال، «زیست آموزشی؛ مدرسه، خانواده و جامعه» است. این بخش به تجربه‌های آموزش، یادگیری و تربیت در مدرسه، خانواده و جامعه اختصاص دارد و از کلاس درس و فعالیت‌های آموزشی تا تجربه‌های روزمره را دربرمی‌گیرد. آثار این بخش باید ضمن برخورداری از ارزش هنری، با نگاهی خلاق، مستند و روایت‌محور، جلوه‌هایی از زیست آموزشی را به تصویر بکشند.

فرایند‌های یادگیری در کلاس درس، تعامل معلم و دانش‌آموز، فعالیت‌های گروهی و مشارکتی، فضا‌های آموزشی و محیط‌های یادگیری، اقامه نماز و تجربه‌های دینی و معنوی در مدرسه، خانه و جامعه، نقش خانواده در تربیت و آموزش و تجربه‌های یادگیری در جامعه، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و محیط‌های عمومی از محور‌های پیشنهادی این بخش هستند.



فناوری و تحول شیوه‌های یادگیری

دومین موضوع جشنواره به «فناوری و تحول شیوه‌های یادگیری» اختصاص دارد و نقش فناوری در تحول آموزش و تجربه‌های یادگیری در محیط‌های رسمی و غیررسمی را مورد توجه قرار می‌دهد.

ابزار‌ها و فناوری‌های آموزشی در گذشته، فناوری‌های نوین آموزشی، هوش مصنوعی و یادگیری در فضای دیجیتال و رسانه‌ای، محور‌های پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهند.



ایران؛ سرزمین پرگهر

«ایران؛ سرزمین پرگهر» دیگر موضوع بخش هنرمندان بزرگ‌سال است که به بازنمایی جلوه‌هایی از هویت ایرانی و ارائه روایتی تصویری از زیبایی، اصالت و پویایی ایران اختصاص دارد.

بنا‌ها و آثار تاریخی ایران، آیین‌ها و رسوم محلی و ملی، مشاغل سنتی و امروزی، فرهنگ بومی و تنوع زیست‌فرهنگی و جلوه‌های زندگی معاصر در پیوند با سنت، از محور‌های پیشنهادی این بخش هستند.

از ایرانمان دفاع می‌کنیم

بخش ویژه چهاردهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد در دو موضوع «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» و «مهدویت؛ امید و مسئولیت اجتماعی» برگزار می‌شود.

بخش از ایرانمان دفاع می‌کنیم با پاسداشت یاد رهبر شهید و خاطره دانش‌آموزان میناب، به بازنمایی مفهوم دفاع از سرزمین، مردم و ارزش‌های انسانی اختصاص دارد. «وداع با رهبر شهید»، «یاد و خاطره دانش‌آموزان میناب»، «مقاومت ملت ایران و همبستگی ملی» و «روایت‌های انسانی درباره دفاع از ایران» محور‌های پیشنهادی این بخش هستند.



مهدویت؛ امید و مسئولیت اجتماعی

موضوع «مهدویت؛ امید و مسئولیت اجتماعی» به آثاری اختصاص دارد که با نگاهی خلاق و متناسب با زبان تصویر، فرهنگ انتظار و جلوه‌های مهدویت در زندگی را در قالب مفاهیمی همچون امید، عدالت، صلح و همدلی به تصویر می‌کشند.

امید به آینده و انتظار پویا، نقش معلم در پرورش نسلی امیدوار و مسئول، همدلی، یاری‌رسانی و خدمت به دیگران، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی و آیین‌ها و جلوه‌های مهدویت در زندگی روزمره، محور‌های پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی از مقررات، امتیازها، جوایز و نحوه ارسال آثار به چهاردهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد به وبگاه جشنواره به نشانی https://ax.roshd.ir مراجعه نمایند.



آثار برگزیده این دوره در مجلات رشد، کتاب‌های درسی و دیگر منابع آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.