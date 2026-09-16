به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم استان در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی مردمی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.

همزمانی دویستمین شب اجتماعات با تداوم مقاومت ملت‌های آزاده و پیروزی‌های راهبردی جبهه مقاومت، به‌ویژه ایستادگی ملت مقاوم یمن و انصارالله سرافراز، بار دیگر این حقیقت را آشکار می‌سازد که اراده ملت‌ها، هنگامی که با «اتحاد مقدس» همراه شود، می‌تواند تهدید و فشار را به فرصت بازسازی قدرت تبدیل کند و از این منظر، حضور مردم ایران در این شب تاریخی، تجدید پیمان با شهیدان و مدافعان وطن و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و آرمان مشترک ملت‌های آزاده برای عزت، استقلال و رهایی از سلطه است.