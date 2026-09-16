استاندار لرستان پس از دیدار با وزیر راه و شهرسازی از توافق برای رفع چالش تأمین زمین مسکن ملی و تخصیص اعتبارات ویژه جهت تکمیل طرح‌های راه‌آهن و چهارخطه‌های استان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در تشریح نتایج دیدار با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری‌های ویژه برای رفع کمبود زمین مسکن ملی در خرم‌آباد، اظهار داشت: با توافق صورت‌گرفته، فرآیند تفویض اختیارات لازم به استان برای تأمین اراضی مناسب با همکاری وزارت راه و شهرسازی تسریع می‌شود.

سید سعید شاهرخی افزود: در این نشست، وزیر راه و شهرسازی نسبت به تأمین مالی طرح های مسکن ملی لرستان نیز قول مساعد داد.

استاندار لرستان همچنین به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان پرداخت و گفت: در خصوص تکمیل طرح های ریلی و چهارخطه‌های استان، تصمیمات مؤثری برای تخصیص اعتبار اتخاذ شد.

شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده است مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با بازدید میدانی از این طرح ها، گزارش نهایی را برای ابلاغ دستورات تأمین اعتبار به وزیر راه ارائه کند.