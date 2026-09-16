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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

سازمان هواشناسی از پایداری جو در بیشتر نقاط کشور خبر داد. سامانه بارشی جدید هم از پس‌فردا وارد کشور خواهد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۰۹:۰۵
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا
 