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خودروی پویش کشوری همکلاسی با هدف جمعآوری کمکهای مردمی برای تهیه یک میلیون و ۶۸۰ هزار کولهپشتی و لوازمالتحریر دانشآموزان کمبرخوردار، وارد شهرستان دماوند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد کریمی مسئول هماهنگی حضور پویش همکلاسی گفت: پویش کشوری «همکلاسی» با حضور در مراکز استانها و اجتماعات مردمی، کمکهای مردمی را برای تهیه یک میلیون و ۶۸۰ هزار کولهپشتی کامل لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار جمعآوری میکند.
وی افزود: این پویش به نیت گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب اجرا میشود و قرار است کولهپشتیهای تهیهشده همزمان با آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان کمبرخوردار اهدا شود .