به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و پشتیبانی عملیاتی و فنی پلیس امنیت عمومی استان مبنی بر انتقال و قاچاق اشیای عتیقه با یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه خداجو قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی خودروی مورد نظر، با هماهنگی قضائی و به‌کارگیری شگرد‌های پلیسی، خودرو را متوقف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی مراغه ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده چهار قطعه شیء عتیقه و تاریخی کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی این اشیای مکشوفه پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ فارسی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی قاچاق اشیای تاریخی را اقدامی برای تاراج هویت تاریخی و فرهنگی کشور دانست و گفت: شهروندان می‌توانند به منظور صیانت از میراث و هویت تاریخی و فرهنگی کشور، هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.