

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن رستم‌زاد در نشست مشترک با شهردار کرمانشاه که در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، با اشاره به پیوند مستقیم کیفیت مدیریت شهری با رفاه اجتماعی، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور و فراهم‌کردن زمینه مناسب‌تر برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهر تأکید کرد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه شهری و رفاه اجتماعی شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت استان و شهرداری برای شناسایی و رفع موانع، تسریع در فرآیندها و فراهم‌کردن بستر مناسب برای پیشبرد امور شهری تأکید شد.

رستم‌زاد همچنین بر استمرار این رویکرد تعاملی و پیگیری موضوعات مشترک در چارچوب ظرفیت‌های مدیریت استان و مدیریت شهری تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به تسهیل امور، افزایش کارآمدی و تقویت کیفیت خدمات و رفاه شهروندان منجر شود.