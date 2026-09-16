رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسمی از سه رتبه نخست کنکور سال ۱۴۰۵ افغانستان تجلیل کرد، برنامه‌ای که با هدف پیوند هر چه بیشتر اشتراکات علمی و فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان: علم و فرهنگ را پیوند دهنده ایران و افغانستان می‌داند و معتقد است ارتباطات این دو کشور فقط نباید محدود به اقتصاد و مبادلات تجاری باشد.

بر همین اساس در مراسمی، سه نفر نخست کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ افغانستان تجلیل شدند تا تاکیدی باشد بر اینکه یکی از راه‌های توسعه ارتباطات علمی کشورها، توجه به نخبگان کشورهاست.

احمد، نفر نخست کنکور سراسری افغانستان اهل ولایت پروان و از خانواده‌ای کم بضاعت است که با کسب نمره کامل، به همه سوالات پاسخ درست داده بود.

در حاشیه این مراسم رئیس فرهنگسرای کنکور کابل هم برای استانداردسازی هر چه بیشتر کنکور در افغانستان از ایران طلب کمک کرد.

ایران و افغانستان دارای اشتراکات فرهنگی و زبانی فراوان هستند و ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور می‌توانند پیوند‌های فرهنگی را تقویت کنند.