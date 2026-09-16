به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ می‌رساند، به منظور اطلاع از زمان انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش لازم است از روز پنج شنبه ۲۶ شهریور و با توجه به توضیحات زیر به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش‌عالی مورد نظر مراجعه نمایند.

عدم شرکت در مراحل فوق، به منزلۀ انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود. لازم به ذکر است، آن‌دسته از متقاضیانی که شانس قبولی در رشته‌های انتخابی قبل از کدرشته‌های انتخابی شرایط خاص و بورسیه را داشته یا نمره علمی لازم برای معرفی به مرحلۀ مصاحبۀ این رشته‌ها را ندارند، در فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت قرار نگرفته‌اند.

۱- معرفی شدگان باید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای شماره ۱ و ۲ آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی (مندرج در صفحات ۵۹۸ تا ۶۲۱) و شرکت یا کارخانۀ بورس‌دهنده (مندرج در صفحات ۶۲۴ تا ۶۳۰) دفترچۀ راهنمای شماره ۲ و این اطلاعیه، در موعد مقرر برای انجام مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به محل موردنظر مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت در مرحلۀ نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.

۲- متقاضیان باید شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه/ مؤسسۀ آموزش‌عالی دارای شرایط خاص یا دستگاه اجرایی بورس‌دهنده را نیز داشته باشند.

۳- گزینش نهایی از بین متقاضیانی خواهد بود که نتیجۀ مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان، توسط مراجع ذیربط (دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، سازمان امور دانشجویان و شرکت‌های بورس دهنده) تأیید شده باشد.

۴- پس از اتمام مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست.

۵- معرفی شدگان کدرشته محل‌های بورسیه (شامل: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، شرکت بیمه سامان، شرکت بیمه سرمد، شرکت پتروشیمی مارون، شرکت دانش بنیان آتیه سازان نگین فراز، شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (ستون)، شرکت ریخته گری فولاد طبرستان، شرکت صنعت سبز طبرستان، شرکت نگار خودروی شمال، شرکت نیان الکترونیک و کارخانه ماشین‌های کشاورزی هادی) برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه از روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ به سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی به نشانی: https://sib.saorg.ir/portal/home/?۳۵۱۳۷۵ مراجعه نمایند.

۶- انتخاب رشته‌کنندگان کدرشته محل‌های مجموعه امتحانی مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱) مربوط به دانشگاه تهران (از تمامی کدضرایب)، لازم است در مصاحبۀ این رشته شرکت نمایند. برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه، لازم است به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به نشانی https://fws.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

۷- انتخاب رشته‌کنندگان کدرشته محل‌های مجموعه امتحانی مددکاری اجتماعی (کد ۱۱۳۹) مربوط به دانشگاه‌های خوارزمی، علامه طباطبائی تهران و یزد که در قسمت توضحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته عبارت "مصاحبه دارد" درج شده است برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه، به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مذکور مراجعه نمایند.

۸ - به اطلاع متقاضیان کدرشته محل‌های ۱۴۱۶۳ و ۱۴۱۶۵ از مجموعه امتحانی ۱۱۳۱ مربوط به دانشگاه‌های ایلام و پیام نور مرکز ایلام می‌رساند، همان‌طور که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و در مقابل کدرشته‌محل‌های فوق، ذکر شده است پذیرش بدون انجام مصاحبه بوده و پذیرش نهایی بر اساس نمرۀ آزمون و به صورت متمرکز خواهد بود.

۹- اسامی چندبرابر ظرفیت برای دانشگاه / مؤسسۀ آموزشی مندرج در جدول زیر در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام نخواهد شد و متقاضیان لازم است موضوع زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد را از طریق دانشگاه یا دانشکده ذیربط پیگیری نمایند.