به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی از آغاز اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات برای سومین سال متوالی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۵۱ پروژه زیربنایی انتخاب کنند.

مظاهر سعیدی افزود: در قالب این طرح، ۴۸۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از درآمد‌های مالیاتی برای تکمیل پروژه‌های منتخب اختصاص خواهد یافت و مودیان می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود در توسعه، پیشرفت و آبادانی استان خویش و پروژه‌های اولویت‌دار مشارکت کنند.

او با اشاره به اهداف اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: این پروژه با هدف افزایش مشارکت مردم در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها و ایجاد ارتباط ملموس‌تر میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های کشور اجرا می‌شود.

سعیدی ابراز داشت: بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل مصرف مالیات خود را از میان پروژه‌های اعلام شده انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۵ گفت: حوزه آموزش و پرورش با ۴۴ پروژه، بیشترین تعداد پروژه‌های مشمول این طرح را به خود اختصاص داده است.

سعیدی افزود: ۱۷ پروژه در سال ۱۴۰۳ و ۱۱ پروژه در سال ۱۴۰۴ از طریق مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار شدند.