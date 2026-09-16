لیگ برتر هندبال ساحلی؛ معرفی تیمهای راهیافته به نیمهنهایی
تیمهای راه یافته به مرحله نیمهنهایی لیگ برتر هندبال ساحلی مردان ایران در اصفهان مشخص شدند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۴ شهریور
آراتایل اصفهان ۲-۰ شهرداری ارومیه
شهرداری انزلی ۲-۰ نجفآباد
قم ۰-۲ خاننشین نوشهر
شهید آوینی آیسک ۰-۲ پرواز هوانیروز
شهرداری انزلی ۲-۱ شهرداری ارومیه
آراتایل اصفهان ۲-۰ خاننشین نوشهر
قم ۰-۲ نجف آباد
شهرداری انزلی ۲-۰ خاننشین نوشهر
آراتایل اصفهان ۲-۰ نجف آباد
قم ۲-۰ شهرداری ارومیه
با نتایج به دست آمده وضعیت تیمها در جدول گروه M به صورت زیر است:
۱. آراتایل اصفهان - ۱۰ امتیاز
۲. شهرداری انزلی - ۸ امتیاز
۳. نجف آباد - ۶ امتیاز
۴. خاننشین نوشهر - ۲ امتیاز
۵. قم - ۲ امتیاز
۶. شهرداری ارومیه - ۲ امتیاز
بر این اساس دیدارهای مرحله نیمهنهایی امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور) به شرح زیر برگزار خواهد شد:
نیمه نهایی - چهارشنبه ۲۵ شهریور
آراتایل اصفهان - خاننشین نوشهر
شهرداری انزلی - نجف آباد
سومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور امروز با معرفی تیمهای برتر به پایان میرسد.