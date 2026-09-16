بازرس کل قضایی استان کرمان به همراه جمعی از بازرسان سازمان بازرسی، با حضور در شهرک صنعتی سدید کرمان، از سه واحد تولیدی و دانش‌بنیان بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با مدیران این مجموعه‌ها، مسائل، مشکلات و موانع پیش روی فعالیت آنها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ بازرس کل قضایی استان کرمان به همراه جمعی از بازرسان سازمان بازرسی، با حضور در شهرک صنعتی سدید کرمان، از سه واحد تولیدی و دانش‌بنیان بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با مدیران این مجموعه‌ها، مسائل، مشکلات و موانع پیش روی فعالیت آنها را بررسی کرد.

دادخدا سالاری در این بازدید از شرکت‌های «بوم شیمی اردیبهشت»، «پیشرو صنعت دانش فراز» و «هامافیکس» بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی، توانمندی‌های فنی، دستاورد‌های دانش‌بنیان و مسائل و مشکلات این واحد‌ها قرار گرفت.

بازرس کل قضایی استان کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش مهم بخش تولید در رشد اقتصادی کشور، اظهارداشت: حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، از وظایف مهم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است و سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع موانع تولید را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان افزود: امروز دانش‌آموختگان و متخصصان بسیاری علاقه‌مند به ورود به عرصه تولید و تبدیل دانش خود به محصول هستند؛ بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود که این ظرفیت علمی و تخصصی در مسیر تولید و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.

سالاری با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی ناشی از موانع اداری، بخشنامه‌ها و فرآیند‌های غیرضروری است، تصریح کرد: تولیدکننده باید دغدغه تولید داشته باشد، نه اینکه بخش عمده‌ای از توان و زمان خود را صرف عبور از موانع اداری کند.

وی ادامه داد: اگر قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی وجود دارد که بدون ضرورت، دست‌وپای تولیدکننده را می‌بندد، باید در جهت اصلاح و تسهیل آنها اقدام شود و دستگاه‌های مسئول نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع این موانع همکاری کنند.

بازرس کل قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در این زمینه حضور میدانی دارد و مشکلات واحد‌های تولیدی را بررسی می‌کند تا موانع موجود در مسیر فعالیت آنها، در چارچوب قانون برطرف شود.

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع و کمک به دستگاه‌های اجرایی برای انجام صحیح وظایف قانونی است؛ بنابراین هر جا مانعی غیرضروری در مسیر تولید وجود داشته باشد، موضوع بررسی و برای رفع آن پیگیری خواهد شد و در مواردی که قصور یا ترک فعل دستگاه‌های مسئول احراز شود، سازمان بازرسی مطابق قانون ورود خواهد کرد.

سالاری با اشاره به بازدید از واحد‌های دانش‌بنیان شهرک صنعتی سدید گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را از طریق دانش، فناوری و توان متخصصان داخلی تأمین کنند و در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت تولید و کاهش وابستگی به خارج است، ظرفیت این شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: در جریان این بازدید، نمونه‌هایی از محصولاتی مشاهده شد که تولید برخی از آنها پیش از این در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها و کشور‌های خارجی بوده، اما امروز با اتکا به توان متخصصان داخلی در استان کرمان تولید می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور است.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید مواد اولیه صنایع مختلف اظهار کرد: برخی از این واحد‌ها علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، ظرفیت حضور در بازار‌های خارجی و صادرات محصولات خود را نیز دارند؛ بنابراین لازم است موانع موجود در زمینه تأمین مواد اولیه، مسائل ارزی، فرآیند‌های اداری و سایر مشکلات مرتبط با تولید و صادرات، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی تأکید کرد: سیاست ما باید این باشد که تولیدکننده بر تولید تمرکز کند و دستگاه‌های مسئول نیز مسیر فعالیت قانونی و سالم تولیدکنندگان را تسهیل کنند.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های واحد‌های بازدیدشده، گفت: آنچه امروز در این مجموعه‌ها مشاهده شد، بیانگر ظرفیت قابل توجه استان کرمان در حوزه صنایع دانش‌بنیان، تولید محصولات صنعتی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع است.