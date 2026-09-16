به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از برگزاری ملاقات مردمی مشترک با حضور وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان خبر داد.

عبدالهی گفت: در این دیدار، درخواست ها، مسائل و مشکلات ۶۷ نفر از مراجعان در حوزه‌های مختلف قضایی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و در موارد لازم، دستورات مقتضی برای پیگیری قانونی صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، افزود: ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های شناخت دقیق مسائل و مشکلات مراجعان و بررسی موانعی است که ممکن است در فرآیند احقاق حقوق آنان وجود داشته باشد.

وی افزود: در این ملاقات مردمی که دهم شهریورماه برگزار شد، ۶۷ نفر از مراجعان به صورت حضوری درخواست‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند و موضوعات پس از استماع اظهارات آنان، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: بخشی از درخواست‌های مطرح شده مربوط به پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای احکام، پرونده‌های حقوقی و کیفری، اختلافات ملکی و مالی، مطالبات اشخاص و همچنین مسائل و دعاوی خانوادگی بود.

عبدالهی گفت: همچنین برخی مراجعان درخواست‌های خود را در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلات مرتبط با اجرای احکام و در مواردی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ملاقات‌های مردمی باید به شناسایی مسئله و پیگیری واقعی درخواست‌های مردم منجر شود، گفت: صرف شنیدن مشکلات مردم کافی نیست و مسئولان قضایی باید در چارچوب قانون، موضوعات مطرح‌شده را بررسی کرده و در مواردی که نیازمند اقدام یا پیگیری از سوی واحد‌های قضایی و اداری است، دستورات لازم را صادر کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در مواردی که درخواست مراجعان در حدود اختیارات قانونی دستگاه قضایی قرار داشت، موضوع به صورت مستقیم بررسی و دستورات لازم برای پیگیری صادر شد و در مواردی نیز که رسیدگی به موضوع نیازمند طی فرآیند قانونی یا بررسی بیشتر بود، مسیر قانونی به مراجعان تبیین شد.

عبدالهی با تأکید بر ضرورت رعایت کرامت مراجعان افزود: پاسخگویی شفاف، برخورد مناسب، استماع دقیق اظهارات مردم و ارائه راهکار قانونی از وظایف مهم مجموعه قضایی است و این موضوع باید در تمامی سطوح مورد توجه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استمرار ملاقات‌های مردمی و ارتباط مستقیم با شهروندان، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی، می‌تواند در شناسایی مشکلات موجود در فرآیند‌های قضایی و رفع موانع در چارچوب قانون مؤثر باشد.