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مرکز ملی تحقیقات شوری کشور، برنامهای راهبردی را در سه محور «پیشگیری»، «کنترل» و «سازگاری» برای مقابله با بحران شوری خاک و منابع آبی در استان فارس تدوین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن رحیمیان، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری کشور، در همایش مدیریت بحران شوری خاک و منابع آبی اظهار داشت : با توجه به چالشهای ناشی از خشکسالی و پیشروی تدریجی شوری، اتخاذ تدابیر علمی و فناورانه در استان فارس که کانون امنیت غذایی کشور است، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: این مرکز با تکیه بر تجارب تخصصی خود، کارگاههای آموزشی برای انتقال دانش فنی و ترویج الگوهای نوین کشت، از جمله توسعه گیاهان «هالوفیت» یا شورزیست را برگزار میکند.
محورهای اصلی برنامه راهبردی:
برنامه تدوینشده توسط این مرکز در سه محور زیر سازماندهی شده است:
۱. ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش شوری در اراضی مستعد؛
۲. بهکارگیری روشهای کنترلی برای مدیریت اراضی تحت تنش؛
۳. سازگاری با شرایط موجود از طریق معرفی ارقام گیاهی متحمل به شوری.
توسعه کشت گیاهان شورزیست در کشور:
رحیمیان با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه کشت گیاهان شورزیست در ۱۱ استان کشور تحت حمایت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت که در حال حاضر پایلوتهای تحقیقاتی متعددی با هدف تأمین علوفه دام، تولید دانههای روغنی و زراعت چوب در مناطق مستعد در دست اجرا است. وی تأکید کرد که مزارع الگویی در این طرح بهطور مستمر توسط کارشناسان پایش میشوند.
فرصتهای زیستمحیطی و اقتصادی:
رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری تصریح کرد که گیاهان شورزیست به دلیل توانایی رشد در محیطهای با غلظت بالای نمک، میتوانند علاوه بر احیای اراضی بیابانی، نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار بر منابع آب شیرین ایفا کنند.