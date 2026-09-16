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اختلالات صادرات عربستان باعث افزایش قیمت برخی محمولههای نفتی فیزیکی به بیش از ۱۳۰ دلار در هر بشکه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ الجزیره انگلیسی به نقل از رویترز اعلام کرد، عبور قیمت برخی محمولههای نفتی از مرز بشکهای ۱۳۰ دلار در پی بروز اختلال در روند صادرات عربستان شده است.
منابع تجاری اعلام کردند: در پی تشدید تنشها در خاورمیانه و تداوم توقف فعالیت یک خط لوله کلیدی عربستان پس از حمله هفته گذشته، قیمت برخی از محمولههای فیزیکی نفت در اروپا روز سهشنبه از ۱۳۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به رکوردهای ثبتشده در ماه آوریل نزدیک شد.
عربستان سعودی پس از حمله هفته گذشته به «خط لوله شرق به غرب» که این کشور را ناچار به لغو بارگیریها از بندر «ینبع» در دریای سرخ کرد، ارسال محمولههای اواخر سپتامبر به خریداران اروپایی را به حالت تعلیق درآورده است و نفت دریای شمال به عنوان جایگزینی بالقوه برای نفت خام عربستان در نظر گرفته میشود.
این در حالی است که دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان میدهد، بهای نفت خام فورتیز دریای شمال (North Sea Forties) به ۱۳۶.۷۵ دلار به ازای هر بشکه جهش کرده است. این رقم به بالاترین رکورد تاریخی آن در ماه آوریل و در اوج جنگ با ایران نزدیک میشود.