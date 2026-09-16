رئیس جهاد کشاورزی لرستان از اجرای طرح آبرسانی به منطقه جادوآب خرم‌آباد خبر داد که با ۴ کیلومتر خط انتقال، زمینه توسعه ۳۰ هکتار باغ جدید و بسترسازی برای مهاجرت معکوس به روستا را فراهم کرده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه بازدید از عملیات انتقال آب به اراضی منطقه جادوآب اظهار داشت: این طرح با غلبه بر اختلاف ارتفاع ۱۸۰ متری و دبی ۱۸ لیتر بر ثانیه، امکان تغییر الگوی کشت و تبدیل اراضی کم‌بازده به باغات اقتصادی را فراهم کرده است.

نامدار صیادی با تأکید بر اینکه توسعه باغات، زنجیره‌ای پایدار از اشتغال و درآمد را در روستا‌ها ایجاد می‌کند، افزود: با تأمین آب مطمئن، انگیزه سرمایه‌گذاری برای کشاورزان افزایش یافته و این موضوع عاملی کلیدی در بازگشت مهاجران به روستا و پایداری جمعیت روستایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان با حمایت از توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت مصرف، به دنبال افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از منابع آب و خاک استان است تا بیشترین ارزش اقتصادی برای بهره‌برداران حاصل شود.