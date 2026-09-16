معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، از ثبت و پاسخگویی به ۶۸ هزار و ۴۸۶ تماس با مرکز مدیریت راه‌های این اداره‌کل از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا گفت: مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل به عنوان پل ارتباطی مستقیم میان کاربران جاده‌ای و کارشناسان راهداری، به‌صورت شبانه‌روزی وظیفه اطلاع‌رسانی، دریافت گزارش‌های مردمی و مدیریت حوادث احتمالی در محور‌های مواصلاتی استان را بر عهده دارد.

وی با اشاره به تحلیل آماری تماس‌های ثبت شده افزود: از مجموع ۶۸ هزار و ۴۸۶ تماس برقرار شده، ۱۴ هزار و ۲۶۵ تماس معادل ۲۱ درصد، به‌عنوان تماس‌های موفق ثبت شده که منجر به ارائه مشاوره تخصصی و رفع نیاز کاربران جاده‌ای شده است. علاوه بر این موارد، یک‌هزار و ۷۱۰ تماس معادل ۲.۵ درصد نیز به سایر استان‌ها ارجاع گردیده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان در پاسخگویی به مردم بیان کرد: میانگین زمان مکالمه در این مرکز ۷۵ ثانیه بوده است که نشان‌دهنده دقت و سرعت عمل همکاران ما در ارائه اطلاعات دقیق ترافیکی، وضعیت جوی و شرایط محور‌های مواصلاتی به رانندگان و مسافران است.

حق نیا در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز به‌صورت لحظه‌ای وضعیت جوی، انسداد محورها، ایمنی جاده‌ها و وضعیت راه‌های روستایی و محور‌های اصلی را پایش کرده و هموطنان گرامی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با برقراری تماس با سامانه ۱۴۱، ضمن آگاهی از وضعیت راه‌ها، پیشنهادات، انتقادات و گزارش‌های خود را برای ارتقای سطح کیفی خدمات جاده‌ای ارائه دهند.