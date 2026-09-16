رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافت از بازرسی ۱۰ واحد صنفی، شناسایی چهار مورد تخلف و مهر و موم سه واحد صنفی متخلف در جریان گشت مشترک نظارت بر بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافت از بازرسی ۱۰ واحد صنفی، شناسایی چهار مورد تخلف و مهر و موم سه واحد صنفی متخلف در جریان گشت مشترک نظارت بر بازار این شهرستان خبر داد.

مهران خواجه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافت گفت: این گشت مشترک با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، دادستان، بازپرس، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بافت، نماینده فرماندار، رئیس و بازرسان اتاق اصناف، رئیس جهاد کشاورزی و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برگزار شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بافت افزود: در جریان این گشت، ۱۰ واحد صنفی فعال در حوزه‌های میوه‌فروشی، لوازم‌التحریر، مرغ‌فروشی و کیف و کفش مورد بازرسی قرار گرفتند که در چهار واحد، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور شناسایی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافت ادامه داد: به‌دلیل احراز تخلف و رعایت نکردن ضوابط قانونی، سه واحد صنفی شامل دو واحد میوه‌فروشی و یک واحد مرغ‌فروشی پلمب و برای متخلفان پرونده تشکیل شد.

خواجه در پایان تأکید کرد: گشت‌های مشترک نظارت بر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از تخلفات صنفی و برخورد با گران‌فروشی، به‌صورت مستمر در شهرستان بافت ادامه خواهد داشت.