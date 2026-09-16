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برنامههای «نغمهها و سرودها» همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار، «ققنوس» با تبیین آیینهای پاسداشت مفاخر فرهنگی کشور و «کیمیای کلمات»، با موضوع پاسداشت زبان فارسی از رادیو فرهنگ و «روایت مردم مبعوث» با بررسی ابعاد مختلف حضور شبانه مردم در خیابانها از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نغمهها و سرودها» جمعه ۲۷ شهریور همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار به واکاوی تأثیر اشعار شهریار در حافظه موسیقایی ایرانیان و مرور آثار حماسی زندهیاد اسفندیار قرهباغی میپردازد.
این برنامه با هدف گرامیداشت مفاخر ادبی و هنری آذربایجان شرقی و با محوریت پویش «ایران جان»، به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، پخش می شود.
در «نغمهها و سرودها» که به تهیهکنندگی رویا ولیزاده و با نویسندگی و مشاوره محتوایی مطهره آخوندی تهیه شده است، شنوندگان روایت زندگی استاد شهریار را از زبان خود این شاعر بلندآوازه خواهند شنید. در ادامه، رادمان رسولی مهربان، کارشناس و مجری برنامه، به بررسی ابعاد موضوعی و جلوههای گوناگون در اشعار شهریار میپردازد.
همچنین در ارتباط با مرکز رادیو آذربایجان شرقی، گفتوگویی با دکتر اقبالی، استاد زبان و ادبیات فارسی، پخش میشود که در آن بازتاب اشعار شهریار و تأثیر آن بر موسیقی و حافظه موسیقایی مردم ایران بررسی خواهد شد. در این بخش، آثاری همچون «علیای همای رحمت» با صدای محمد اصفهانی، «حالا چرا» با صدای استاد غلامحسین بنان، «سیزده» با صدای محسن چاوشی و «حیدربابا» با صدای استاد شهریار مورد توجه قرار میگیرند.
بخش دوم برنامه به یادکردی از زندهیاد اسفندیار قرهباغی، هنرمند برجسته آذربایجان و چهره تأثیرگذار موسیقی حماسی کشور، اختصاص دارد. قرهباغی بهعنوان خواننده، آهنگساز و رهبر گروه کر، با اجرای آثار و سرودهای حماسی شناخته میشود. در گفتوگویی که با همکاری مرکز آذربایجان شرقی تهیه شده است، استاد کرباسی درباره سبک آثار، زندگی هنری و سرودهای ماندگار این هنرمند سخن خواهد گفت.
پخش «سمفونی ارس» و سرود حماسی «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» از دیگر بخشهای شنیدنی این ویژهبرنامه است.
علاقهمندان میتوانند «نغمهها و سرودها» را جمعهها ساعت ۱۶ بشنوند.
برنامه «ققنوس» در آستانه روز ملی شعر و ادب فارسی، با رویکردی تحلیلی به بررسی ابعاد شخصیتی استاد شهریار در نمایش «شهریارِ من» و تبیین آیینهای پاسداشت مفاخر فرهنگی کشور با حضور کارشناسان میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی و نویسندگی معصومه علوینکو و اجرای مهدی محمدیان، امروز ساعت ۱۵ پخش می شود.
در بخش نخست برنامه، نمایش «شهریارِ من» مورد بررسی قرار میگیرد. در همین راستا، بهنام پناهی، نویسنده و کارگردان این اثر، مهمان تلفنی «ققنوس» خواهد بود تا درباره سیر تحول شخصیت محمدحسین بهجت تبریزی، شهریار، از دوران جوانی تا تبدیل شدن به یکی از چهرههای ماندگار شعر و ادب ایران گفتوگو کند.
در بخش دیگری از برنامه، دکتر خورابه، معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن تشریح آیینهای ویژه بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی، درباره نقش و اهمیت پاسداشت جایگاه مفاخر فرهنگی در حفظ هویت ملی ایرانیان سخن خواهد گفت.
همچنین مخاطبان «ققنوس» شنونده بخشهای متنوعی همچون «روزشمار ادبی»، «وطن فارسی» و «یک شعر، یک شاعر» خواهند بود که با هدف ترویج ادبیات فاخر فارسی طراحی شدهاند.
برنامه کتابمحور «کیمیای کلمات» جمعه ۲۷ شهریور همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار و در امتداد دهمین رویداد ملی «ایران جان»، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «شهریار، مرغ بهشتی» اثر دکتر مریم مُشرَّف می پردازد.
همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و استقرار رویداد فرهنگی «ایران جان» در تبریز، «کیمیای کلمات» یکی از آثار پژوهشی درباره زندگی ادبی و جهان شعری سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، استاد شهریار، را مورد واکاوی قرار میدهد.
در این برنامه، دکتر بهرام پروینگنابادی، پژوهشگر و منتقد ادبی، بهعنوان کارشناس، کتاب «شهریار، مرغ بهشتی» نوشته دکتر مریم مُشرَّف را نقد و بررسی میکند. عنوان این اثر برگرفته از مطلع غزل مشهور شهریار است و نویسنده در آن با نگاهی تخصصی، وجوه رمانتیک، ساختار زبانی، عاطفه و قدرت تصویرسازی در شعر این غزلسرای نامدار معاصر را بررسی کرده است.
برنامه «کیمیای کلمات» به تهیهکنندگی فریده گودرزی و با گویندگی فاطمه حقیقتناصری، ساعت ۱۲:۳۰ پخش میشود.
گروه سیاسی رادیو ایران در ویژهبرنامه «روایت مردم مبعوث»، به بررسی و روایت ابعاد مختلف نزدیک به هفت ماه حضور و همراهی شبانه اقشار گوناگون مردم در استانهای مختلف کشور میپردازد.
این برنامه مستند-تحلیلی با تکیه بر روایتهای میدانی خبرنگارانی تدوین شده است که در طول این دویست شب در بطن میدانها و کانونهای تجمعهای مردمی حضور داشتهاند و بازخوانی دیدهها، تجارب میدانی و ثبت ناگفتههای خبرنگاران از متن این اجتماعها، هسته اصلی برنامه را تشکیل میدهد.
تحلیل نقش کلیدی مساجد و میدانهای اصلی شهرها، بررسی حضور خانوادگی و نسل جوان، بازتاب جلوههای پیوند و مشارکت اجتماعی و همچنین واکاوی ابعاد فرهنگی و بازتابهای رسانهای این رویدادها، از مهمترین سرفصلهای این ویژهبرنامه به شمار میرود.
«روایت مردم مبعوث» علاوه بر پخش گزارشهای مردمی از سراسر کشور و گفتوگو با دستاندرکاران، با حضور کارشناسان مسائل سیاسی و رسانهای و دریافت مشارکتهای پیامکی مخاطبان همراه خواهد بود.
این برنامه به تهیهکنندگی فریدون ماهر و اجرای فیروزه آدابی، امروز از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰، از رادیو ایران پخش می شود.