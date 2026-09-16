دانشگاه‌های کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در سه قالب حضوری، مجازی و ترکیبی به استقبال سال تحصیلی جدید می‌روند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با نزدیک شدن به آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دانشگاه‌های مختلف کشور نحوه برگزاری کلاس‌های خود را اعلام کردند.

بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در حالی که برخی دانشگاه‌ها فعالیت آموزشی خود را به صورت حضوری آغاز می‌کنند، تعدادی از دانشگاه‌ها نیز به دلیل شرایط اجرایی، آماده‌سازی خوابگاه‌ها، مسائل مربوط به اسکان دانشجویان یا تصمیم کارگروه‌های استانی، آموزش در هفته‌های نخست نیمسال را به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.

دانشگاه‌های تهرانی که آموزش را حضوری آغاز می‌کنند

دانشگاه تهران: کلاس‌ها از ۴ مهر آغاز می شوند و در ۲۳ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه خوارزمی: طبق تقویم آموزشی اصلاح‌شده دانشگاه خوارزمی، کلاس‌های نیمسال اول این دانشگاه به صورت حضوری و از چهارم مهرماه آغاز می‌شود. پیش از این دانشگاه اعلام کرده بود کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علامه طباطبائی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علم و صنعت: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۰ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور آغاز می‌شوند و هفته پایانی کلاس‌ها تا ۱۵ دی ادامه دارد.

دانشگاه صنعتی شریف: کلاس‌ها از ۴ مهر آغاز می شوند و در ۱۵ دی ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند.

دانشگاه الزهرا (س): طبق مصوبه هیئت‌رئیسه، آغاز کلاس‌های تمام مقاطع از ۴ مهر خواهد بود. دانشگاه الزهرا (س) پیش از این شروع کلاس‌ها را ۲۸ شهریور عنوان کرده بود.

دانشگاه شهید بهشتی: شروع کلاس‌ها از اول مهر به ۴ مهر تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه ملی مهارت: براساس اعلام سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت، زمان آغاز کلاس‌های دانشکده‌های این دانشگاه از ۲۸ شهریور به اول مهر تغییر کرده است. کلاس‌ها از اول مهرماه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه‌هایی که آموزش را به صورت مجازی آغاز می‌کنند

دانشگاه بیرجند: کلاس‌های هفته نخست در تمامی مقاطع مجازی است و نحوه برگزاری کلاس‌ها در هفته‌های بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی بیرجند: کلاس‌های دانشگاه از ۲۸ شهریور آغاز خواهد شد، منتهی هفته نخست در تمام مقاطع مجازی خواهد بود و وضع هفته‌های بعد بر اساس ابلاغ وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان مشخص می‌شود.

دانشگاه فسا: کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریور تا ۲۴ مهر به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد و تاریخ بازگشایی حضوری متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی شیراز: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور مجازی برگزار می‌شود و زمان آغاز آموزش حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه جهرم: تمام کلاس‌ها از ابتدای نیمسال تا نیمه مهرماه مجازی است و زمان آغاز آموزش حضوری بعداً اعلام می‌شود.

دانشگاه فرهنگیان هرمزگان: آغاز نیمسال اول به‌صورت مجازی اعلام شده است؛ جزئیات زمان بازگشت به آموزش حضوری در اطلاعیه ارسالی مشخص نشده است.

دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان: با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه، کلاس‌های هفته اول ترم جاری، به منظور آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: آموزش نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از ۲۸ شهریور به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی آغاز می‌شود. زمان آغاز آموزش حضوری قرار است حداقل یک هفته پیش از شروع کلاس‌های حضوری از طریق وب‌سایت و کانال‌های رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه دولتی بم: طبق اطلاعیه منتشرشده از دانشگاه دولتی بم، با تصمیم کارگروه مدیریت دانشگاه‌های استان کرمان، تمام کلاس‌های درسی تا ۱۵ مهر به صورت مجازی برگزار می‌شود. درباره ادامه وضعیت آموزش در این دانشگاه، قرار است متعاقباً اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: طبق تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کلاس‌های تمامی مقاطع تحصیلی از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر به صورت مجازی برگزار می‌شود. وضعیت آموزش از هفته سوم، یعنی ۱۱ مهرماه، و همچنین زمان بازگشایی خوابگاه‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

دانشگاه‌هایی با آموزش ترکیبی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: کلاس‌های هفته نخست، مطابق تقویم آموزشی و از تاریخ ۲۸ شهریور، به‌صورت غیرحضوری و برخط برگزار می‌شود.

دانشگاه شهید چمران اهواز: کلاس‌های کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ورودی ۱۴۰۴ و قبل از آن از ۲۹ شهریور تا ۲۲ مهر به‌صورت مجازی و از ۲۵ مهر حضوری خواهد بود؛ کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۴ و قبل نیز از ۲۹ شهریور حضوری برگزار می‌شوند. همچنین کلاس‌های دکتری ورودی ۱۴۰۵ از ۵ مهر حضوری است و زمان کلاس‌های ورودی‌های جدید کارشناسی و ارشد متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه خلیج فارس: کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریور تا ۲۲ مهر مجازی است و آموزش حضوری این مقطع، در صورت رفع مشکل اسکان، از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد. کلاس‌های تحصیلات تکمیلی نیز هفته نخست مجازی و از ۴ مهرماه حضوری خواهد بود.

دانشگاه کردستان: کلاس‌های هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا ۲ مهر، مجازی برگزار می‌شود و از هفته دوم آموزش حضوری خواهد بود.

دانشگاه کاشان: تمام کلاس‌ها در هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا اول مهر، مجازی است و از هفته دوم به شکل حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه مازندران: کلاس‌های دو هفته نخست نیمسال مجازی خواهد بود و از ۱۱ مهر آموزش حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: کلاس‌های دو هفته نخست مجازی است و از ۱۱ مهر تمام کلاس‌ها حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه حضرت معصومه (س): کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریور به مدت سه هفته مجازی خواهد بود و پس از آن حضوری می‌شود. کلاس‌های کارشناسی ارشد از ۴ مهر حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه زنجان: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه زنجان، تمامی کلاس‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی از ۲۸ شهریور تا اول مهر به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد. آموزش حضوری از هفته دوم، یعنی چهارم مهر آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی ارومیه: فعالیت‌های آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه در هفته نخست، از ۲۸ شهریور به صورت مجازی برگزار خواهد شد و آموزش حضوری از چهارم مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه شاهد: براساس اطلاعیه دانشگاه شاهد، نیمسال اول از شنبه ۲۸ شهریور آغاز می‌شود و تمامی کلاس‌ها در هفته نخست به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. دانشگاه اعلام کرده است که جزئیات مربوط به نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی و همچنین وضعیت برگزاری کلاس‌ها در هفته دوم متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان: کلاس‌های مقطع کارشناسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان از ۲۸ شهریور تا ۱۷ مهر به صورت مجازی و از طریق سامانه ویانا برگزار خواهد شد و آموزش حضوری این مقطع از ۱۸ مهرماه آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود و زمان بازگشایی خوابگاه دانشجویان کارشناسی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه‌هایی که زمان آغاز کلاس‌های آنها تغییر کرده است

دانشگاه دامغان: شروع کلاس‌ها از ۲۸ شهریور به ۴ مهر تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی برگزار می‌شود.

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین: آغاز کلاس‌ها از ۲۸ شهریور به ۴ مهر تغییر یافته، اما درباره حضوری یا مجازی بودن کلاس‌ها هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.