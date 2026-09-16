به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مبلغ فعلی کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و تاکنون تغییری در آن اعمال نشده است و اعتبار شهریور ماه نیز تا پایان مهرماه قابل استفاده خواهد بود.

ابراهیم مهرجو افزود: بر اساس زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ در روز‌های پنجم، پانزدهم و بیست‌ و پنجم هر ماه شارژ می‌شود.