فرماندار قرچک بر تسریع در اجرای طرح های مهم شهرستان از جمله بیمارستان شهید ستاری، کمربندی شمالی، پست ۶۳ کیلوولت و نیروگاه CHP تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌محمد اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک، بر ارتقای رضایتمندی مردم، تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در اجرای مصوبات و طرح های اولویت‌دار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری ارتقای خدمات درمانی شهرستان، خواستار توجه ویژه به وضعیت بیمارستان شهید ستاری قرچک و افزایش ظرفیت آن شد و بر تسریع در اجرای طرح های سبحان، کمربندی شمالی، پست ۶۳ کیلوولت و نیروگاه CHP تأکید کرد.

فرماندار قرچک همچنین بر پیگیری درخواست‌های قانونی شهروندان در کوتاه‌ترین زمان، رعایت شأن مراجعه‌کنندگان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد.

اسلامی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و پلیس راهور برای تسهیل تردد دانش‌آموزان و دانشجویان را خواستار شد.

وی همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس، از جمله مراسم «۳۰۰۰ ستاره، ۳۰۰۰ چراغ راه» و همکاری با ستاد سرشماری عمومی تأکید کرد.