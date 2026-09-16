۳ دستگاه آمبولانس جدید به قیمت ۲۵ میلیارد تومان به اورژانس شهرستان‌های رودبار و املش و بیمارستان پرفسور پیروز لاهیجان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با هدف تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی در شهرستان‌های لاهیجان، رودبار و املش، ۳ دستگاه آمبولانس جدید با ۲۵ میلیارد تومان هزینه خریداری و به اورژانس رودبار و املش و بیمارستان پرفسور پیروز لاهیجان تحویل داده شد.

دکتر محمدتقی آشوبی افزود: با ورود این سه دستگاه، از ابتدای امسال تاکنون ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان خودرویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزوده شده است.