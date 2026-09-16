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همزمان با پویش سراسری «هر هفته ۵۰ روستا»، طرحهای زیربنایی آبرسانی به ۸۳ روستای استان فارس و ۱۸ شهر این استان با افزون بر ۴۳۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشم امینی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین افتتاح این طرحها گف: در راستای هدفگذاری کلان آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور، اقدامات جهادی در دستور کار قرار گرفته که استان فارس به عنوان یکی از کانونهای اصلی اجرای این طرحها، گامهای موثری برداشته است.
امینی با برشمردن ابعاد فنی این طرحها افزود: در این مرحله، ۱۲۶ کیلومتر خط انتقال و اصلاح شبکه، ساخت هفت مخزن ذخیره، حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه و ساخت چهار ایستگاه پمپاژ و ۶.۵ کیلومتر خط انتقال برق به بهرهبرداری رسید که نویدبخش ارتقای تابآوری شبکه آبرسانی استان است.
علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس هم با ارائه آماری از اقدامات دو سال اخیر اعلام کرد: با پیگیری طرحهای زیرساختی، شمار روستاهای دارای تنش آبی در استان از ۷۰۰ روستا به کمتر از ۳۵۰ روستا کاهش یافته است.
شبانی افزود: در سه سال اخیر، مجموعاً ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در طرحهای آب و فاضلاب فارس هزینه شده که سهم طرحهای آبرسانی بهرهبرداری شده بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس تاکید کرد: توسعه زیرساختهای آبی، علاوه بر تأمین نیاز حیاتی مردم، موتور محرک توسعه پایدار در روستاهای استان است و این روند با هدف حذف کامل وابستگی به روشهای اضطراری در سراسر فارس با شتاب ادامه خواهد یافت.