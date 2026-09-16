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مقامهای اندونزی اعلام کردند با وجود شرایط نامساعد جوی و امواج شدید در آبهای اطراف جزیره جاوه، عملیات جستوجو و نجات سرنشینان کشتی واژگونشده «ویرگو ترانسپورت ۸» همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، امدادگران اندونزیایی روز سهشنبه موفق شدند ۲۲ نفر دیگر از نجاتیافتگان این حادثه را به بندر تریساکتی در شهر بانجارماسین منتقل کنند. چهار جسد نیز با بالگرد به این شهر منتقل شده است.
کشتی مسافربری «ویرگو ترانسپورت ۸» بامداد یکشنبه پس از حرکت از شهر سورابایا در جزیره جاوه به مقصد بانجارماسین در جزیره بورنئو واژگون شد. این کشتی ۲۱۳ مسافر و ۳۰ خدمه داشت.
بر اساس آخرین آمار سازمان ملی جستوجو و نجات اندونزی، تاکنون ۶ نفر جان باخته، ۱۰۸ نفر نجات یافته و ۱۲۹ نفر همچنان مفقود هستند.
رئیس عملیات امداد و نجات محلی با اشاره به امواج بسیار شدید گفت شرایط جوی روز دوشنبه امکان انتقال نجاتیافتگان به بندر را فراهم نکرده بود.
در این عملیات نزدیک به هزار و ۱۰۰ نیروی امدادی، از جمله نیروهای پلیس و نیروی دریایی، با بیش از ۱۲ شناور و پنج فروند هواپیما مشارکت دارند.
حوادث دریایی در اندونزی، به عنوان کشوری با بیش از ۱۷ هزار جزیره به علت وابستگی گسترده به حملونقل دریایی و همچنین شرایط متغیر جوی، بارها رخ داده است.