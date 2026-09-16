انتخابات تاریخی در منطقه خودمختار مسلمان‌نشین «بانگسامورو» در جنوب فیلیپین، با مشارکت حدود ۸۳ درصد واجدان شرایط برگزار شد؛ نتایج اولیه نشان می‌دهد هیچ‌یک از احزاب نتوانسته‌اند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، با شمارش تقریباً تمامی آرا، حزب فدرالیست بانگسامورو حدود ۳۵ و دو دهم درصد و حزب عدالت متحد بانگسامورو حدود ۳۲ و چهار دهم درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

پارلمان منطقه خودمختار مسلمان‌نشین میندانائو ۸۰ کرسی دارد و برای تشکیل دولت، کسب دست‌کم ۴۱ کرسی ضروری است. مقام‌های دو حزب اصلی اعلام کرده‌اند که به ترتیب حدود ۳۲ و ۲۹ کرسی به دست آورده‌اند.

این دو حزب از شکاف در «جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو» شکل گرفته‌اند؛ گروهی که دهه‌ها برای استقلال و سپس خودمختاری در جنوب فیلیپین مبارزه کرده است.

در این میان، ائتلاف بزرگ بانگسامورو که سومین رتبه را در نتایج اولیه به دست آورده، می‌تواند در تعیین ائتلاف آینده پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

انتخابات روز دوشنبه با وجود وقوع خشونت‌های پراکنده برگزار شد و رئیس کمیسیون انتخابات فیلیپین، مشارکت مردم منطقه را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.

قرار است نخستین نشست پارلمان جدید منطقه خودمختار بانگسامورو ۳۰ اکتبر برگزار شود.