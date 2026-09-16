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سیلابهای ناگهانی در ۱۴ ولایت افغانستان، یکهزار و ۱۶۸ خانواده را متأثر کرده و یکهزار و ۱۶۴ خانه را بهطور کامل تخریب یا آسیبپذیر ساخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل؛ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد: سیلابهای ناگهانی در ۱۴ ولایت افغانستان، یکهزار و ۱۶۸ خانواده را متأثر کرده و یکهزار و ۱۶۴ خانه را بهطور کامل تخریب یا آسیبپذیر ساخته است.
بر اساس تازهترین گزارش وضعیت بشردوستانه یونیسف برای افغانستان، بارندگیهای شدید از ۲۰ جولای باعث جاری شدن سیلاب در ولایات نورستان، ننگرهار، لغمان، کنر و شماری از ولایات مرکزی شده است.
سیلابها در مجموع ۱۱۶۸ خانواده را متأثر کرده و ۱۱۶۴ خانه را تخریب یا آسیبپذیر کردهاند، در شهرستان پارون نورستان، ۲۳ تن جان باختهاند و خدمات آبرسانی برای حدود یکهزار خانواده نیز مختل شده است، آسیبها به زیرساختهای حیاتی از جمله جادهها، پلها، دیوارهای محافظ و شبکههای آبرسانی نیز وارد شده است.
در بخش آموزش، یونیسف گزارش داد که در مجموع حدود ۳۳ مکتب آسیب دیدهاند؛ آسیبها شامل تخریب دیوارهای پیرامونی، کلاسهای درسی و دیوارهای حائل بوده است.
در منطقه مرکزی بهتنهایی ۱۷ مکتب آسیب دیدند که آموزش ۱۱ هزار و ۱۱۴ دانشآموز شامل ۲ هزار و ۲۱۸ دختر و ۸ هزار و ۸۹۶ پسر را مختل کرد، با احتساب آسیبهای منطقه شرقی، تعداد کل دانشآموزان متأثر به حدود ۱۱ هزار و ۶۲۲ نفر رسیده است.
یونیسف تأکید کرد: تیمهایش از همان ساعات اولیه در مناطق آسیبدیده حضور یافته و خدمات اضطراری بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و حمایت از کودکان را ارائه کردهاند.
در حوزه بهداشت و تغذیه، یونیسف در جریان ماه جولای خدمات درمانی و پزشکی ضروری را از طریق ۲۳۹۳ مرکز ثابت و ۱۶ مرکز سیار ارائه کرده و به ۲۴۵ مورد شیوع بیماری پاسخ داده است، حدود ۱۸۳ هزار کودک زیر پنج سال نیز در برابر بیماری سرخک واکسینه شدهاند.
همچنین ۹۶ هزار و ۳۰۰ تن به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردهاند، ۸۹ هزار و ۶۱ تن از خدمات ابتدایی حفظالصحه بهرهمند شدهاند و ۱۸۰ هزار و ۸۱۴ تن لوازم ضروری آب، حفظالصحه و بهداشت دریافت کردهاند، در بخش تغذیه، یونیسف و شرکای آن بیش از ۱.۱ میلیون کودک را از نظر سوءتغذیه حاد غربال کردهاند که از میان آنان ۱۰۴ هزار و ۶۰۲ کودک برای درمان پذیرفته شدهاند.
در همین مدت، بیش از ۱۰.۳ میلیون کودک ۶ تا ۵۹ ماهه نیز مکمل ویتامین «A» دریافت کردهاند.