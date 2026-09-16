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مالزی و مالدیو بر تداوم حمایت قاطع خود از مردم فلسطین، حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «انور ابراهیم» نخستوزیر مالزی در نشست خبری مشترک با «محمد معیزو» رئیسجمهور مالدیو در ماله، گفت: مسئله فلسطین از مهمترین موضوعات مورد توجه دو کشور است و مالزی همچنان به تلاشهای خود برای حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داد.
نخستوزیر مالزی با اشاره به مواضع مشترک کوالالامپور و ماله در مسائل مهم بینالمللی گفت سیاست خارجی دو کشور در بسیاری از موضوعات، بهویژه مسئله فلسطین، به یکدیگر نزدیک است.
انور ابراهیم با انتقاد از ادامه کشتار و تخریب در غزه اظهار داشت که این وضعیت در حالی ادامه دارد که برخی کشورهایی که در دیگر نقاط جهان از حقوق بشر و دموکراسی سخن میگویند، در برابر آنچه در غزه رخ میدهد سکوت کردهاند.
وی همچنین از موضع رئیسجمهور و دولت مالدیو در حمایت از فلسطین قدردانی کرد و گفت مالزی برای کمک به مردم فلسطین هر اقدامی را که در توان داشته باشد، انجام خواهد داد.
رئیسجمهور مالدیو نیز با تأکید بر موضع مشترک دو کشور گفت مالزی و مالدیو در عرصه بینالمللی همچنان متحد و همسو از فلسطین حمایت میکنند.
معیزو افزود: این حمایت شامل حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی است و دو کشور بر پایه ارزشهای مشترک اسلامی و تعهد مشترک به عدالت، صلح و کرامت انسانی، مواضع خود را در حمایت از فلسطین ادامه خواهند داد.