به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این نشست با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر امید طبیب‌زاده، دکتر باقر صدری‌نیا و استاد جمشید علیزاده برگزار خواهد شد و سخنرانان این مراسم به بررسی ابعاد مختلف شعر و شخصیت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی خواهند پرداخت.

نشست علمی رویداد ملی «شهریار، شاعر مردم ایران» امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل بنیاد پژوهشی شهریار واقع در چهارراه باغشمال تبریز برگزار می‌شود.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد محمدحسین شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.