نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد این کشور اجازه نخواهد داد خاک مالزی به مسیر ترانزیت محموله‌هایی تبدیل شود که به تقویت توان نظامی رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «انور ابراهیم» در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موضع مالزی در مخالفت با استفاده از این کشور برای انتقال محموله‌های مرتبط با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، روشن و تغییرناپذیر است.

وی گفت: مالزی اجازه نخواهد داد از این کشور به عنوان گذرگاهی برای انتقال هرگونه محموله‌ای که از توانمندی‌های نظامی اسرائیل یا اقدامات نظامی آن علیه فلسطینیان و دیگر افراد غیرنظامی حمایت می‌کند، استفاده شود.

نخست‌وزیر مالزی افزود: هر محموله مشکوکی بر اساس قوانین این کشور مورد بازرسی و تحقیق قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قاطع قانونی انجام می‌شود.

انور ابراهیم تأکید کرد: مالزی همچنان به جلوگیری از استفاده از قلمرو خود برای حمایت از اقدامات نظامی و آنچه وی تجاوز علیه جان افراد بی‌گناه خواند، متعهد است.

این موضع‌گیری نخست‌وزیر مالزی همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش نظارت بر محموله‌های عازم سرزمین‌های اشغالی مطرح شده است.