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در راستای صیانت از بیتالمال و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، طی سه ماه اخیر، ۶۹۶ گزارش از طریق سامانه برخط و تلفنی حوزه نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور دریافت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای صیانت از بیتالمال و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، طی سه ماه اخیر، ۶۹۶ گزارش از طریق سامانه برخط و تلفنی حوزه نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور دریافت شده است.
پس از احصا و پالایش گزارشهای واصله، ۱۲۸ عنوان گزارش واجد شرایط رسیدگی به معاونتهای فنی ذیربط ارجاع شده و بررسیهای کارشناسی و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر گزارش هرگونه تخلف احتمالی از طریق سامانه ۱۹۸.dmk.ir نیز امکانپذیر است.