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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر خودکار گفت: در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ سازی زیست محیطی و برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با اهمیت حفاظت از طبیعت و حیات و حش، یک برنامه آموزشی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در میدان اصلی شهر تالش برگزار شد.

وی با اشاره به حضور گسترده کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آن‌ها در این برنامه، افزود: اجرای این برنامه آموزشی، فرصتی برای انتقال مفاهیم زیست محیطی به نسل جوان و تقویت مشارکت خانواده‌ها در حفاظت از محیط زیست فراهم کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: در بخشی از این برنامه که با حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی کودکان و نوجوانان با محیط زیست و اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش برگزار شد.

اضغر خودکار افزود: در این کارگاه، ضمن معرفی برخی از گونه‌های ارزشمند جانوری، در خصوص اهمیت حفاظت از حیات وحش و نقش انسان در حفظ تنوع زیستی، مطالب آموزشی متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان ارائه شد و فوک خزری هم به عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و شاخص حیات وحش دریای خزر معرفی شد.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های زیست‌محیطی از سنین کودکی، گفت: حفاظت از محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن آن، ارتباط مستقیمی با سلامت انسان، دیگر موجودات زنده و کیفیت زندگی نسل‌های آینده دارد و با افزایش آگاهی عمومی و اصلاح الگو‌های رفتاری، دستیابی به محیط زیستی سالم و پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: برنامه‌های آموزشی مشترک خانه‌های محیط زیست و مراکز فرهنگی و آموزشی می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم محیط زیستی به زبان ساده و جذاب، افزایش حساسیت کودکان و نوجوانان به طبیعت و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه داشته باشد.