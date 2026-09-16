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رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: طرح فروش فوقالعاده پاییزه در واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در شهرهای شیراز و صدرا در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اتاق اصناف مرکز استان فارس از اجرای طرح فروش فوقالعاده پاییزه در واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در شهرهای شیراز و صدرا خبر داد. این طرح که همزمان با بازگشایی مدارس اجرا میشود، با هدف تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان و مایحتاج خانوادهها با تخفیفهای ویژه طراحی شده است.
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، در این خصوص اظهار داشت: این طرح با همکاری اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز و واحدهای تحت پوشش در حال اجراست.
وی افزود: در نمایشگاههای برپا شده، اقلامی نظیر نوشتافزار، کیف، کفش و سایر ملزومات دانشآموزی با تخفیفهای ویژه عرضه میشوند تا خانوادهها بتوانند خریدهای خود را با قیمت مناسبتری انجام دهند.
مکان و زمان برگزاری:
بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف، نمایشگاههای فروش فوقالعاده در شهر شیراز از ابتدای شهریور در سه محل باغ جنت، باغ ملی و پارک آزادی برپا شده و فعالیت آنها تا پایان ماه ادامه دارد. همچنین نمایشگاه مربوط به شهر صدرا از ۲۳ شهریور آغاز به کار کرده و تا پایان شهریور پذیرای شهروندان است.
نظارت و رسیدگی به تخلفات:
جوانمردی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مصرفکنندگان، تصریح کرد که نحوه عرضه کالا، رعایت قیمتهای مصوب و اعمال تخفیفهای اعلامشده بهصورت جدی مورد نظارت قرار میگیرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در قیمت یا کیفیت، موضوع را از طریق شماره ۳۲۳۴۴۰۰۰ به مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.