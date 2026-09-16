به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راشاتودی، یک بالگرد شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی»، شامگاه سه‌شنبه ساعت ۶:۵۷ به وقت محلی در آدرس ۹۱۵۱ خیابان «نورث میسون» در محله «چَتس‌وُرث» در دره سن‌فرناندو لس‌آنجلس سقوط کرد.

اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس اعلام کرد بالگرد در محوطه‌ای میان دو ساختمان تجاری سقوط کرده و نیرو‌های آتش‌نشانی پس از رسیدن به محل، بالگرد و خودرو‌های اطراف آن را در میان شعله‌های آتش مشاهده کردند. به گفته سخنگوی این اداره، بالگرد در این حادثه به‌شدت آسیب دیده است.

اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس افزود: ۳ نفر در محل حادثه جان باختند و فرد چهارم نیز به بیمارستانی در منطقه منتقل شد؛ با این حال، وضعیت این فرد هنوز مشخص نیست. هویت قربانیان نیز تاکنون اعلام نشده است.

یکی از سخنگویان اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس پیش‌تر گفته بود که به نظر می‌رسد یکی از جان‌باختگان، عابری بوده که در پارکینگ محل حضور داشته است.

بالگرد شبکه ان‌بی‌سی لس‌آنجلس در زمان حادثه مشغول تصویربرداری از صحنه یک تصادف در نزدیکی محل سقوط بود؛ تصادفی که در آن یک خودروی شاسی‌بلند با یک اتوبوس برخورد کرده و ۲ نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شده بودند. در زمان وقوع حادثه، چندین بالگرد خبری در منطقه در حال پوشش این تصادف بودند.

علت سقوط این بالگرد هنوز مشخص نشده است. قرار است هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا (NTSB) و اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) تحقیقات درباره علت این حادثه را بر عهده بگیرند.