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۱۵۰ همت بهعنوان گام نخست دولت برای بازسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و منازل مسکونی آسیبدیده اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از نواحی صنعتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، گفت: ۱۵۰ همت در گام نخست دولت چهاردهم برای بازسازی نواحی صنعتی، واحدهای تولیدی و منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم اختصاص یافته است.
سیدشمسالدین حسینی در حاشیه بازدید از خطوط بازسازیشده مجتمع فولاد مبارکه گفت: استفاده از توان متخصصان داخلی، سرعت در بازسازی و صرفهجویی ارزی و ریالی، سه عامل مهم در بازگشت سریع این مجتمع به چرخه تولید پس از حملات دشمن بوده است.
وی افزود: مدیریت بازار و نحوه عرضه محصولات پس از حملات نیز موجب شد نیاز بازار و صنایع پاییندستی بدون وقفه تأمین شود.
حسینی با اشاره به ضرورت تقویت شریانهای اقتصادی کشور در شرایط محاصره اقتصادی ادامه داد: به موازات تقویت شریانهای تولید، ضرورت دارد شریانهای تجاری نیز تقویت شود و دولت و مجلس در همین راستا افزایش ظرفیت مرزهای آبی و خاکی را دنبال میکنند.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سفر به اصفهان و با حضور در خطوط تولید ذوبآهن، بر رفع موانع تولید، تأمین مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید و فعالسازی ظرفیتهای بدون استفاده این مجموعه تأکید کردند.